A distribuidora O2 Play, da O2 Filmes, realiza na próxima quarta-feira, dia 6/5, às 10h30, a segunda edição do webinar gratuito “Distribuição digital com a O2 Play”, na plataforma Zoom. A inscrição é gratuita e está disponível no link http://bit.ly/o2playwebinar. Desta vez, a distribuidora promete uma surpresa para os produtores participantes ao final do encontro.

Voltada para profissionais do audiovisual, a transmissão vai dar dicas e tirar dúvidas sobre a venda e locação de longas-metragens ficcionais e documentários para as principais plataformas do mercado como Netflix, Amazon Prime Video, Looke, NOW, Vivo, Google Play e iTunes e explicar as diferenças entre os players.

Participam do webinar o diretor da distribuidora, Igor Kupstas, a diretora de aquisições e vendas, Margot Brandão, e Raphael Chiarella, encarregado por materiais e encoding.