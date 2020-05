A TV Escola está exibindo, em suas redes sociais – Instagram e Facebook –, 10 episódios da premiada série de animação brasileira, Amazon – Guerreiros da Amazônia.

A exibição inédita faz parte das iniciativas da TV Escola para ajudar estudantes brasileiros sem aulas durante o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19.

A série, que recebeu 13 prêmios internacionais nos 7 maiores festivais de publicidade do mundo, incluindo dois Leões no Festival de Cannes, na França, conta a história de super-heróis que têm a importante missão de passar ensinamentos de preservação da floresta. A produção, que é indicada para crianças de 5 a 12 anos e foi adaptada para a TV Escola em 2018-2019, teve como inspiração a trilogia literária de Ronaldo Barcelos.

Os episódios abordam, de forma lúdica, assuntos como: água e rios voadores; poluição e garimpo; mudanças climáticas e queimadas; madeira ilegal e biopirataria; povos, costumes e a medicina da floresta. Questões sobre agricultura familiar e reflorestamento; turismo e injustiça social; grilagem e conflitos de terras, além de temas relacionados às fronteiras e identidades, já que a história se passa na Amazônia Continental.

Os 10 episódios podem ser vistos nos perfis da @tvescola (Facebook e Instagram).

A TV Escola também implementou a iniciativa “Seguimos Conectados”, onde estão disponibilizadas mais de 500 horas de conteúdo educativo, organizado em diferentes níveis escolares – do Ensino Fundamental, ao Médio e encaminhamento profissional. A iniciativa tem como principal plataforma de distribuição o hotsite.tvescola.org.br/seguimosconectados.

São 200 horas de conteúdos educacionais inéditos, mais vídeo aulas que fazem parte do acervo da TV Escola, inclusive programas como “Hora do Enem”, que prepara alunos para o exame nacional do Ensino Médio. Todo esse conteúdo está liberado para uso de redes educativas, públicas e privadas.