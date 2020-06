Em razão da pandemia da Covid-19, o Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy e o MIFA, na França, terão a edição de 2020 realizada em ambiente virtual. Mas isso não é motivo de preocupação para as oito empresas que fazem parte da delegação brasileira organizada pelo Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente. Cabong Studios, Combo Estúdio, Copa Studio, Druzina Content, Hype, Mono Animation, Spirit Animation e Split Studio seguem otimistas para a programação do Festival e do MIFA (International Animation Film Market), mercado integrado à programação de Annecy.

Entre os dias 15 e 30 de junho, os produtores participam de rodadas de negócios, pitches, sessões com compradores e conferências que vão reunir profissionais da produção audiovisual e indústria criativa do mundo todo.

O projeto “Pipas – The Little Kites”, da Mono Animation, é um dos destaques e estará na programação oficial do MIFA. A produção recebeu o prêmio de melhor projeto de animação seriada no Ventana Sur, na Argentina, em dezembro de 2019, o que garantiu essa vaga. O projeto foi selecionado entre cerca de 200 inscrições para a sessão pitching “Animation!”, no dia 17 de junho, às 17h, em “La Liga de la Animación Iberoamericana in FocusLive”.

A última vez em que o Brasil esteve na competição foi em 2018 com “Tito e os Pássaros”, de Gustavo Steinberg. O país já foi premiado com o Cristal de Longa-Metragens de Animação em Annecy em 2013 com “Uma História de Amor e Fúria”, de Luiz Bolognesi, e em 2014 com “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu.

A Hype apresentará um longa-metragem que está sendo desenvolvido com a Lunes, do Chile, e agora pretendem buscar parcerias com a Europa. A Split Studio levará as séries “WeeBoom” e “O Espadachim de Carvão”, sendo que para essa última estão em busca de parceiros. A Cabong Studios vai apresentar duas séries em suas reuniões, sendo uma delas já em produção e que deve ser finalizada ainda em 2020.

Já a Spirit Animation estará em Annecy com production services, pois já participou de diversos longas-metragens internacionais em 3D e vem produzindo séries animadas para o mercado internacional.