A Spcine e o Clube de Criação promovem, nesta quarta-feira (03/06), às 17h, a webinar “Experiências Ibero-americanas de Retomada de Filmagens”. A proposta desta mesa virtual é ouvir experiências e estratégias de países que já retomaram as filmagens audiovisuais em cidades do México, Uruguai, Espanha e Portugal.

Participam da mesa Daniel Fernandez, presidente do Sindicato dos Técnicos e Profissionais do Cinema e do Audiovisual do Uruguai (Gremiocine); Laura Diaz, produtora executiva da Tantor Films (Espanha e Portugal); Adrian Cervantes, cineasta e produtor executivo da Tantor Films (México); e Nick Page, produtor executivo da Page Films (Portugal). A mediação será de Ian Haudenschild, diretor de produção e especialista de projetos internacionais.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 03, pelo link (https://cutt.ly/KyZaEbl). O acesso à sala virtual será enviado para o e-mail informado na inscrição.