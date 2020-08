A 4ª edição do Rally Universitário Floripa, que acontece de 25 a 30 de setembro, em formato remoto e on-line, tem inscrições abertas até esta sexta, 28. No Rally, os universitários e recém-formados em cinema, audiovisual e comunicação são desafiados a produzir um curta-metragem de até 5 minutos, em 100 horas contínuas, durante a 24ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM.

A maratona cinematográfica é uma experiência única de produção audiovisual, conexão profissional e integração com estudantes de diversos países da América do Sul, com suporte de grandes especialistas da área e palestras nas áreas de roteiro e direção, produção, fotografia e edição. Os filmes produzidos são exibidos em sessão especial do FAM.

Neste ano, em virtude da Covid19, para a produção de forma remota, as três equipes participantes irão utilizar imagens prévias de arquivo, animação ou gravações de paisagem, captadas de forma segura e isolada. Cada integrante deverá escolher entre as áreas de direção, edição, produção, som e direção de fotografia. O roteiro é criado em conjunto e todo o suporte será por meio de reuniões virtuais.

Para participar, é preciso preencher o formulário on-line no site www.famdetodos.com.br/oficinas, realizar o pagamento no site benfeitoria.com/famdetodos, selecionando a recompensa Rally Universitário Floripa, e enviar o comprovante para o e-mail rally.fam@gmail.com. Os selecionados serão conhecidos em 15 de setembro.