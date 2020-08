"Nadando até o Mar Ficar Azul", de Jia Zhangke

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo anunciou que, por conta da pandemia no país, a sua 44ª edição exibirá os títulos selecionados no streaming, através de uma plataforma exclusiva, realizada pela empresa Festival Scope/Shift72, responsável também pela plataforma dos festivais de Toronto, Tribeca e pelo mercado de Cannes. O ingresso para cada filme custará R$ 6.

A Mostra terá também projeções no drive-in Petra Belas Artes e títulos gratuitos disponíveis nas plataformas do Cinesesc e da Spcine. Master Class, webnares e lives com profissionais da área também estão previstos pelo evento.

Todos os anos, a Mostra convida um artista ou cineasta para fazer o pôster do ano, como Ai Weiwei, Andrei Tarkóvski, Martin Scorsese e Os Gêmeos. Esta 44ª edição terá a arte do pôster assinada pelo cultuado diretor chinês Jia Zhangke, que terá seu mais recente longa, Nadando até o Mar Ficar Azul, na seleção do evento. O filme foi gravado na região da cidade natal do diretor, Fnyang, que hoje é referência cultural para artistas e escritores do país. Jia Zhangke é o Embaixador Cultural da região e há três anos criou um festival de cinema e lançou recentemente um festival literário.

A Mostra vem fazendo homenagens a grandes nomes do cinema com o Prêmio Humanidade. Abbas Kiarostami, Elia Suleiman, Amos Gitai, Eduardo Coutinho, são alguns dos diretores que já foram premiados, mas, nesta edição, o prêmio será dedicado aos funcionários da Cinemateca, que desde o ano passado estão sem receber salários e sofrem com o risco que o acervo da instituição corre pelo descaso do governo.

A 44ª Mostra vai exibir cerca de 150 títulos dos mais diversos países. Até o momento, estão confirmadas produções da Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, China, EUA, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irã, Japão, Líbano, México, Noruega, Palestina, Portugal, Suiça, Síria e Turquia.