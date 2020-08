As inscrições para projetos de animação do Petrobras Cultural para Crianças foram prorrogadas até 8 de setembro. A seleção, no valor total de R$ 4 milhões, é destinada a projetos de curta e média-metragem de animação com conteúdo voltado para crianças de até 6 anos de idade.

As inscrições devem realizadas no site www.petrobras.com.br/cultura. O processo seletivo contará com especialistas do segmento e tem previsão de divulgação de resultado em novembro. Os projetos selecionados deverão ser concluídos em até 18 meses, a contar da assinatura do contrato de patrocínio. Uma vez concluídas, as animações deverão ser disponibilizadas em plataformas streaming.

Essa é a segunda chamada do programa Petrobras Cultural para Crianças 2020, que tem investimento total de R$ 10 milhões. A primeira seleção, de artes cênicas, já divulgou seus contemplados. A Petrobras prevê lançar, até o fim do ano, a terceira chamada, destinada a feiras literárias voltadas ao mesmo público.