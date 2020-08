Devido a pandemia do Covid-19, a Associação Brasileira de Cinematografia adiou as edições deste ano da Semana e Prêmio ABC, que ocorreriam entre os dias 5 e 9 de maio, e anunciou que o evento acontecerá de forma virtual, entre os dias 17 e 22 de outubro.

A Semana ABC deste ano será especial em comemoração aos 20 anos da ABC. A programação contará com mesas sobre diversos temas, como as tradicionais voltadas à direção de fotografia, educação, som, direção de arte e montagem.

Evento anual, aberto ao público, promovido desde 2002 pela Associação Brasileira de Cinematografia, a Semana ABC tem o objetivo de apresentar ao mercado, estudantes e profissionais do audiovisual novas tendências de trabalho e gerar reflexão em torno de temas variados por meio de conferências, painéis e debates, que reúnem profissionais de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior, além de outras atividades, como a exposição de equipamentos. Em breve, a programação completa poderá ser consultada no site da ABC, abcine.org.br

Os vencedores do Prêmio ABC 2020 foram anunciados em 16 de maio, em vídeo divulgado no YouTube. A festa de premiação acontecerá no dia 17 de outubro, também virtualmente, quando será exibido um vídeo com o discurso de todas(os) as(os) ganhadores e homenageadas(os) na edição deste ano.

Enquanto aguardamos o evento, no canal da ABC no YouTube é possível encontrar diversas playlists com as mesas e masterclasses que ocorreram na Semana ABC desde 2004. Estão disponíveis vários conteúdos sobre direção de fotografia, direção de arte, pós-produção, som, ensino do audiovisual, entre outros temas, além de entrevistas com profissionais da nossa cinematografia: https://bit.ly/playlist_abc.