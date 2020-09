© Mariana Vianna

O trio de estrelas do elenco de Veneza, novo longa, com direção e roteiro, de Miguel Falabella, participa de live, nesta quinta, 17 de setembro, às 18h, no Instagram da Globo Filmes, uma das coprodutoras do filme. Dira Paes, Carol Castro e Danielle Winits se reúnem para contar histórias de bastidores das filmagens e curiosidades sobre elenco e a produção que foi rodada em Montevidéu, no Uruguai, e em Veneza, na Itália.

A trama gira em torno de Gringa, uma velha cafetina interpretada pela espanhola Carmen Maura. Ela vive em um bordel no interior e, apesar de já estar cega e com a saúde debilitada, é obcecada pela ideia de conhecer a “cidade flutuante” e reencontrar a grande paixão de sua vida. As personagens de Dira, Carol e Danielle são prostitutas do bordel, que tentam realizar o último pedido daquela que as acolheu quando mais precisaram, ao mesmo tempo em que lidam com seus desejos e frustrações.

O elenco também destaca Eduardo Moscovis, André Mattos e Caio Manhente. A história é baseada na premiada peça teatral homônima do autor argentino Jorge Accame, adaptada pelo próprio Miguel para os palcos brasileiros no início dos anos 2000. Em tom de realismo fantástico, o longa propõe reflexões sobre o significado de família e faz uma ode às mulheres latino-americanas, apresentando também participações da argentina Georgina Barbarossa, da uruguaia Camila Vives e da colombiana Carolina Virgüez.

Veneza foi premiado com os Kikitos de melhor direção de arte (Tulé Peake) e melhor atriz coadjuvante (Carol Castro), no último Festival de Gramado. Recebeu também quatro troféus no Los Angeles Brazilian Film Festival, melhor direção de fotografia (Gustavo Hadba), melhor ator (Eduardo Moscovis), melhor ator coadjuvante (André Mattos) e melhor atriz coadjuvante (Carol Castro), além de melhor roteiro (Miguel Falabella), no Brazilian Film Festival of Miami.

O longa é produzido pela Ananã Produções, em coprodução com a Globo Filmes e FM Produções, com produção associada da Oriental Features. A distribuição no Brasil é da Imagem Filmes.