Estão abertas, até 18 de janeiro, as inscrições para a Oficina de Empreendedorismo e Gestão Audiovisual. Destinada a coletivos atuantes na cidade de São Paulo, a atividade é gratuita e acontece de forma online, a partir de 26 de janeiro. As inscrições podem ser acessadas através do endereço kinoforum.org/oficinadomomento. Entre os critérios de seleção estão participantes de baixa renda e diversidade de origens raciais e sexuais. A iniciativa é organizada pelas Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual, com patrocínio da Spcine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo.

A finalidade é desenvolver aprendizados sobre empreendedorismo a partir da elaboração de projetos coletivos, contribuindo assim com o aperfeiçoamento dos participantes nas mais diversas atividades da área audiovisual e para o desenvolvimento de coletivos, grupos, produtoras, distribuidoras e outras formas de organização social voltadas a esse segmento.

A oficina vai trabalhar com o conceito de plano de negócio para a disseminação de conteúdos audiovisuais em plataformas de mídias digitais e atuação no mercado de trabalho. A meta é possibilitar que os participantes se estabeleçam no mercado, capacitando-os para a gestão de empreendimentos audiovisuais.

Profissionais da área audiovisual e de empreendedorismo/gestão empresarial ministram a oficina, abordando temas essenciais à administração de empreendimentos audiovisuais e relatar como atua um gestor audiovisual. Entre os assuntos incluídos, estão gestão audiovisual, planejamento estratégico, elaboração de projetos, mecanismos de financiamentos, produção executiva, gestão empresarial e financeira, marketing & distribuição audiovisual e acessibilidade no audiovisual.

Em uma segunda etapa, cada grupo/coletivo desenvolve seu projeto, sempre com o apoio da equipe de profissionais das áreas audiovisual e empreendedorismo, até sua formatação final. Nesta etapa, são desenvolvidos planos de negócios voltados a disseminação do conteúdo audiovisual dos projetos para plataforma digitais.

Antecedendo as aulas, um ciclo de debates contempla temas como “Diálogos sobre o cotidiano e projetos culturais: caminhos e possibilidades”, “Empreendedorismo negro como perspectiva de futuro”, “Gleba do Pêssego: coletivo criativo, LGBT e periférico, com foco no audiovisual” e “Produção executiva de obras audiovisuais: elaboração, parcerias e prestação de contas”.

A Oficina de Empreendedorismo e Gestão Audiovisual tem entre os palestrantes confirmados nomes como Adriana Barbosa (Feira Preta), Carol Santos e Oliv Barros (coletivo Gleba do Pêssego), Deborah Osborn (Estúdio bigBonsai), JC – João Carlos (Funk TV), Jordana Braz (pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais pelo CELACC-USP), Rosyane Silwa (Compre de Uma Mãe Preta) e Priscila Benetti (Berlin Produções Culturais).

A divulgação dos selecionados está prevista para 22 de janeiro.