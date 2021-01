O Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos chega, em 2021, em uma edição especial, virtual. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 8 fevereiro, para as Mostras Competitivas nacionais – com produções audiovisuais brasileiras contemporâneas– e internacionais, apresentando ao público produções que nem sempre encontram espaço no circuito comercial por aqui. Serão aceitos apenas filmes realizados por mulheres para as mostras competitivas. Os melhores curtas e longas-metragens serão premiados pelo júri e pelo voto popular.

O festival vem ressaltando a importância da representatividade, com filmes e presenças de artistas negros, LGBTQIA+ e mulheres, e nesta edição especial, que acontece entre os dias 16 e 23 de março, dá protagonismo integral à presença das mulheres no mercado audiovisual.

Nesta edição especial online, serão apresentados cerca de 60 filmes, entre curtas e longas-metragens, nacionais e internacionais, divididos em diversas mostras e categorias, além das atividades, como as rodas de conversa e workshops com profissionais da área.

Como nos anos anteriores, quando homenageou personalidades do cinema como os atores Luciano Quirino, Ondina Clais, Julia Katharine, Paulo Betti, os diretores Sérgio Rezende, Eliane Caffé, Angela Zoé e Daniel Rezende, entre outros, este ano, prestará tributo à importantes profissionais mulheres do cinema brasileiro.

Já para a 6ª edição, que pretende ser presencial, entre 22 a 29 de junho, o foco será a produção nacional de filmes infantis, animações e produções de gênero (ficção científica, terror, ação).

O Santos Film Fest – Festival de Cinema de Santos edição especial online é realizado através do ProAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Aldir Blanc, Ministério do Turismo, Governo Federal, com apoio do Sesc Santos e da UniSantos. O evento é dirigido pelos produtores André Azenha e Paula Azenha.