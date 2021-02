O estado da Bahia está promovendo, pela primeira vez, um festival voltado exclusivamente à arte da animação. No evento gratuito, profissionais do ramo podem inscrever seus trabalhos e concorrer a prêmios em dinheiro, e o público pode ter a oportunidade de participar da mostra competitiva e de oficinas virtuais.

As duas melhores animações exibidas no Festival Internacional de Animação da Bahia (FIAB), entre 1 e 4 de abril, vão ser premiadas em dinheiro (mil reais cada), além de receber o Troféu Opaxorô. As inscrições vão até 26 de fevereiro pelo site do festival.

Nesta primeira edição, o tema escolhido para o festival é “Sawubona”, que é uma saudação da comunidade KwaZulu-Natal, província costeira da África do Sul. Sawubona significa “eu vejo você, você é importante para mim e te valorizo”.