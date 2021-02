Resultado de uma coprodução com a Ocean Films, a série documental “Transamazônica – Uma Estrada para o Passado” narra, em seis episódios, detalhes sobre este marco que foi idealizado e teve as obras iniciadas durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, no fim dos anos 60. Com o objetivo de unificar a nação, sua construção foi uma saga gigantesca e o maior exemplo das obras faraônicas do governo militar brasileiro. A estrada, que promoveria a integração nacional cortando o país de leste a oeste, ficou mais conhecida por ligar a fome do Nordeste com a miséria da Amazônia, e teve sua construção abandonada.

“Transamazônica – Uma Estrada para o Passado” revisita a rodovia, quilômetro a quilômetro, em um retrato atual da região, mostrando desde a extração ilegal de madeira e os garimpos até o abandono da população. Cada personagem, região e seus conflitos são abordados para apresentar o que foi a Transamazônica e como os seus efeitos repercutem e ecoam ainda hoje.

A obra é assinada por Roberto Rios, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini, da HBO Latin America Originals, e João Roni Garcia e Nuno Godolphim, da Ocean Films. Com direção de Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel, que também assina o roteiro ao lado de Thiago Iacocca e Nuno Godolphim, a série documental conta com recursos da Condecine – Artigo 39 e estreia dia 11 de fevereiro, às 21h, no canal HBO Mundi.