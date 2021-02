De 22 de fevereiro a 29 de março, o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo apresenta a mostra Steve McQueen – The King of Cool, que exibe a trajetória de um dos principais fenômenos da indústria cinematográfica de todos os tempos, influenciando uma leva de atores, e artistas da música e da animação, e que comemoraria 91 anos, no dia 24 de março. A mostra, inicialmente programada em 2020, para celebrar os 90 anos do ator (se estivesse vivo), precisou ser adiada por conta da pandemia.

Sob curadoria do jornalista, crítico e diretor de cinema Mario Abbade e produção da BLG Entretenimento, a mostra exibirá 29 produções, entre filmes e documentários, sobre o astro. Além da filmografia, apresentada em sessões presenciais no formato digital, haverá também na programação algumas atividades on-line como debate, aula magna, palestra, lives e sessões com recursos de acessibilidade (audiodescrição, legenda descritiva e interpretação em Libras). E ainda um playlist no app Spotify com as músicas dos filmes estrelados por McQueen. Todas as sessões presenciais, as atividades on-line e o acesso aos filmes com acessibilidade serão gratuitos. A mostra ainda passará pelos CCBBs Rio de Janeiro e Brasília.

Apelidado de ‘The king of cool’ (em português seria algo como ‘rei dos descolados’), Steve McQueen (04/03/1930-07/11/1980) é lembrado por seus personagens icônicos e seu estilo único. O ator ficou marcado por papéis de anti-heróis no cinema, como o ladrão de luxo Thomas Crown, o policial Frank Bullitt e o jogador de poker Cincinnati Kid. Desta forma, virou uma espécie de símbolo da contracultura nos Estados Unidos, em oposição aos mocinhos tradicionais do cinema. O talento de McQueen, porém, não se limitava a atuar: ele foi um grande ícone da moda masculina que influenciou milhões de homens ao longo de décadas.

Realizar uma mostra que reunirá os 26 filmes estrelados por McQueen – com direito a 3 documentários sobre sua vida e obra – é proporcionar ao público a chance de (re)ver, analisar e discutir a importância de Steve McQueen e seu estilo de atuação para o cinema e outras artes. Entre os filmes que serão exibidos, estão Sete Homens e um Destino, Fugindo do Inferno, Crown, o Magnífico, Bullit, Papillon, Inferno da Torre, entre outros petardos. Os documentários Steve McQueen (Steve McQueen: Man on the Edge), de Gene Feldman, Eu Sou Steve McQueen (I am Steve Mcqueen), de Jeff Renfroe, e Steve McQueen: A Essência do Formidável (Steve McQueen: The Essence of Cool), de Mimi Freedman, estão na programação. A importância da mostra se mede não só pelo grande público fã de McQueen no mundo, mas também admiradores de cinema em geral, haja vista que o ator foi dirigido por importantes cineastas como Robert Wise, Sam Peckinpah, Peter Yates, Norman Jewison, John Sturges, Don Siegel, entre outros.

A mostra terá as seguintes atividades extras de forma virtual: Debate sobre a vida e a obra do homenageado, mediado por Mario Abbade (curador); aula magna com o tema Steve McQueen – O Arquétipo do Anti-Herói de Poucas Palavras, também com o curador Mario Abbade e o ator Eriberto Leão; palestra ministrada pelo Abbade e convidados, com o tema “A narrativa cinematográfica em imagens – O que está por trás de cada cena”; e dois filmes com recursos de acessibilidade: audiodescrição, legenda descritiva e interpretação em Libras, que serão programados em uma plataforma de streaming. A programação contará também com lives no perfil do CCBB no Instagram e contará também com uma playlist no Spotify com as músicas dos filmes estrelados por McQueen.

O reflexo da influência de Steve McQueen na cultura também pode ser medido no mundo da música. Os Rolling Stones falam dele na música “Star Star”. Sheryl Crow compôs a canção “Steve McQueen” homenageando o ator. Outra letra em tributo ao king of cool, que também leva seu nome, é a da banda Drive-By Truckers, que anuncia o que ele significou para muita gente: “Quando eu era menino, eu queria crescer para ser Steve McQueen”, diz a letra. McQueen também é citado em músicas de artistas consagrados como Leonard Cohen, R.E.M., Beastie Boys, Blur, Boy George e Elton John, entre muitos outros, e deu nome a um disco da banda Prefab Sprout.

Mostra Steve McQueen – The king of cool

Data: 22 de fevereiro a 29 de março

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – Cinema - Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico, Triângulo SP, São Paulo/SP

Ingressos: Evento Gratuito – Ingresso pelo site ou app Eventim

Informações: (11) 4297-0600