Premiado no Hollywood Womens’s Film Festival, em 2020, a versão curta-metragem do documentário “Como Ela Faz?”, de Tatiana Vilela, promove reflexões sobre o tema da equidade de gênero no Brasil. Com 85 minutos de duração, ele estreia no dia 4 de março, no Cine Petra Belas Artes. Já no dia 7 de março, ele será exibido na TV Cultura, às 23h. O canal GNT exibe o documentário no dia 8, Dia Internacional da Mulher.

“Como Ela Faz?”, acompanha um dia na vida de 12 mulheres e revela o significado amplo e complexo da palavra trabalho em suas vidas. Trabalho que vai muito além do profissional, abarcando a mãe, a esposa, a cuidadora, a provedora, a sonhadora.

Ilustrado a partir de imagens e testemunhos pessoais, mulheres das mais diferentes profissões revelam as adversidades vividas por elas em suas jornadas diárias em busca de maiores oportunidades no mundo do trabalho. Os depoimentos são entremeados por declarações de especialistas, também mulheres, costurando um grande painel sobre a desigualdade de oportunidades em que nossa sociedade está inserida.

O documentário mostra o fosso que separa homens e mulheres, também mulheres brancas e mulheres negras, em termos de acesso à educação, salário, cuidados com a casa e os filhos, ascensão na carreira, entre outros, são gigantes. E, um dia tem apenas 24 horas.

A partir de “Como Ela Faz?”, a Tocha Filmes, de Sylvio Rocha, está produzindo uma série documental em 5 episódios para a TV Cultura. A direção também será de Tatiana Vilela.