O Festival Internacional de Cinema de Itabaiana iniciou o período de inscrições para seleção dos filmes que serão exibidos, que podem podem ser feitas através do link https://linktr.ee/festcineitabaiana, até o dia 17 de abril. O edital também pode ser lido, através deste mesmo link. As inscrições são gratuitas e aceitam filmes de até 40 minutos.

Ao longo de sete dias de evento, será oferecida uma programação intensa e diversificada, que inclui a exibição de mais de 40 filmes brasileiros em pré-estreias nacionais e internacionais, com temáticas e gêneros cinematográficos diversificados.

Integram também a programação do evento ações formativas, visando à formação e capacitação para o mercado de cinema e criando oportunidades para novas gerações de realizadores, com oficinas e palestras para todas as idades que certificarão mais de 200 alunos.

Respeitando os protocolos de saúde pública vigentes em combate à pandemia da Covid-19, a programação desta edição do festival da capital serrana acontecerá de maneira online, entre os dias 23 a 29 de maio.