Há nove edições, o Estúdio Escola de Animação (EEA) vem formando uma garotada que fará diferença no mercado de trabalho audiovisual em poucos anos. Hoje, 40% dos ex-alunos estão empregados em estúdios, no Brasil e no exterior.

As inscrições para o processo seletivo de 2021 estarão abertas entre os dias 10 e 23 de maio. Podem concorrer jovens de 16 a 24 anos, moradores do Rio de Janeiro e Grande Rio, através do site www.estudioescola.com.br. Pelo segundo ano consecutivo, o curso será ministrado totalmente de forma remota, de julho a dezembro, agora com aulas três vezes por semana (segundas, quartas e sextas, em dois horários: das 8h às 11h e das 19h às 22h).

Como nas edições anteriores, são 45 vagas para o nível 1, divididas em três turmas de 15 alunos e cada uma fará um filme de animação ao final do curso. Todos os critérios para participação na formação se encontram no regulamento no site. O processo seletivo inclui duas etapas: na primeira são avaliados a resposta ao questionário de inscrição e o desenho, enviados pelo site. E, então, os 150 jovens selecionados são entrevistados para checagem dos requisitos fundamentais daqueles que preencherão as vagas disponíveis.

As aulas são ministradas por profissionais renomados e atuantes no mercado da animação. Como o caso da professora Lena Franzz que, desde 2017, faz parte do corpo docente do EEA. Lena foi diretora de animação da 4ª temporada do desenho Irmão do Jorel, primeira animação original do Cartoon Network feita no Brasil e na América Latina e coproduzida pela Copa Studio. Lena foi contratada recentemente pelo estúdio canadense WildBrain.