Dentro da programação da 16ª edição do Festival Anim!Arte estão dez workshops gratuitos para todo o público na plataforma Kinow. As oficinas poderão ser acessadas até o dia 13 de junho, dia de encerramento do evento.

Entre as selecionadas estão duas oficinas estrangeiras: a escola Taller Telekids, da Espanha, promove um workshop de “Animação Stop Motion com Recortes e Silhuetas”. Já a premiada escola Toon Club, da Índia, oferece uma aula com Tehzeeb Khurana de “Clay Cut Animation” (uma das muitas formas de animação Stop Motion). As duas oficinas são legendadas. Da parte brasileira a reconhecida empresa Estúdio Escola de Animação promove cursos de “Rotoscopia” e “Brinquedos Ópticos”. Professores da Universidade Veiga de Almeida, parceira do festival, ensinam as técnicas de “Stop Motion com Objetos”, “Motion Graphics” e “Isometria 3D”. Carioca e atualmente morando em Paris, o artista Meton Joffily oferece os workshops de “Animação com Graffiti” e “Animação com Adesivos”. Já a cineasta brasiliense Raquel Piantino vai ensinar como fazer animação com recortes.

Os 452 filmes de 60 países também continuam disponíveis na plataforma. Estudantes e professores poderão se cadastrar por meio de um formulário na plataforma e obter acesso gratuito aos curtas do festival. Para o público em geral o ingresso custa R$ 25, sendo válido para todos os dias do evento.