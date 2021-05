Estão abertas as inscrições para a masterclass ministrada pelo cineasta Jorge Bodanzky, na terça-feira, 1 de junho, às 17h. O evento faz parte da programação da Mostra Ecofalante de Cinema-Semana do Meio Ambiente: Especial Amazônia, em parceria com a Spcine.

Intitulada “O Cinema Ambiental de Jorge Bodanzky”, a atividade focaliza a questão ambiental nos filmes do cineasta, exibindo e comentando trechos de alguns de seus documentários mais significativos. Com uma trajetória de mais de 50 anos dedicados ao cinema documental, o realizador tem revelado em seus trabalhos a realidade brasileira em seus múltiplos aspectos.

Com 300 vagas, a masterclass será realizada online (via Zoom). Os interessados poderão se inscrever no site da Ecofalante.

A Mostra Ecofalante de Cinema – Semana do Meio Ambiente: Especial Amazônia, que acontece de forma online e gratuita de 2 a 9 de junho, apresenta ainda três dos mais importantes filmes assinados por Jorge Bodanzky: o clássico “Iracema, uma Transa Amazônica” (1974), codirigido por Orlando Senna, “Jari” (1979) e “Terceiro Milênio” (1981), ambos codirigidos por Wolf Gauer, além da série exclusiva da HBO “Transamazônica: Uma Estrada para o Passado”, dirigida por Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel. A produção percorre a rodovia BR-230, obra faraônica iniciada durante a ditadura civil-militar (1964-1985), com extensão implantada de 4.260 km e nunca finalizada. Da extração ilegal de madeira e a rotina nos garimpos ao total abandono da população, a série documental retrata a atual situação de quem vive nas regiões por onde passa a via.