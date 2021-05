Dirigido por Matheus Souza, produzido pela Delicatessen Filmes e estrelado pela cantora e atriz Manu Gavassi, “Me Sinto Bem com Você” estreia no dia 20 com exclusividade no Amazon Prime Video. O filme conta cinco histórias de amor em tempos de quarentena.

Realizado em pouco mais de um mês, o longa fala sobre os relacionamentos humanos em tempo de isolamento social. A trama gira em torno de várias histórias. Um casal de ex-namorados troca mensagens pela primeira vez desde o término. Duas jovens que acabaram de se apaixonar vivem o medo da relação esfriar pela distância. Irmãs que se afastaram pré-pandemia tentam retomar a amizade e redescobrir a importância da família. Dois ficantes em um “relacionamento sem rótulos” exploram meios de sobreviver à ausência do toque. E um casal que não se aguenta mais tenta lidar com a obrigação da convivência 24 horas por dia. Pessoas, em meio ao isolamento social, fazendo de tudo para se manterem próximas. Aqui, em um contexto geral, o cineasta aborda novamente o universo da juventude conectada do presente, como fez nos longas “Ana e Vitória”, “Tamo Junto” e “Apenas o Fim”.

Além de Manu Gavassi, o filme também conta com Souza, Richard Abelha, Amanda Benevides, Thuany Parente, Clarissa Müller, Gabz e Isabella Moreira no elenco, e com Victor Lamoglia e Thati Lopes como atores convidados. Produzido por Gustavo Baldoni e Mário Peixoto, da Delicatessen Filmes, “Me Sinto Bem com Você” tem Manu Gavassi e Seiva TV como produtoras associadas e coprodução da Papaki Fimes. Souza também assina o roteiro com colaboração de Gavassi, Amanda Benevides e Gabz. Camila Cornelsen é responsável pela direção de fotografia, Ana Arietti pela direção de arte, Carol Roquete pelo figurino, Paula Vidal pela maquiagem e Rodrigo Daniel Melo pela edição.