Filme sobre Geraldo Sarno, “Dois Sertões”, estreia na Bahia

Nesta quinta-feira (6/03), o renomado cineasta baiano Geraldo Sarno completaria 87 anos. Natural de Poções, no interior da Bahia, o diretor fez história no cinema nacional com a produção de filmes como “Viramundo” (1965) e “Sertânia” (2018).

Para marcar o seu aniversário, a Umbuzeiro Filmes, primeira distribuidora do Sudoeste do estado, leva a salas de cinema de Vitória da Conquista e Salvador o documentário “Dois Sertões”, longa-metragem que homenageia a vida e obra de Sarno, falecido em 2022.

Escrito e dirigido por Caio Resende e Fabiana Leite, o filme explora a relação do cineasta com o sertão, seus processos criativos e seu olhar profundo sobre a cultura popular. Mais do que um documentário biográfico, propõe uma reflexão sobre o próprio cinema como espaço de criação e pensamento. Em vez de utilizar depoimentos tradicionais, boa parte da narrativa se constrói através de diálogos espontâneos gravados durante as filmagens da série “Sertão de Dentro” (2017) e do longa “Sertânia” (2018).

O lançamento de “Dois Sertões” também marca o início da programação do 3º Mês de Projeção REC Conquista, evento criado para celebrar e difundir o cinema produzido em Vitória da Conquista e na Bahia. De 6 a 12 de março, o longa será exibido no Circuito Sala de Arte, em Salvador, e no Centerplex Boulevard, em Conquista, se tornando o primeiro filme da Umbuzeiro a ser distribuído na sala de uma grande rede de cinema do país.

O documentário é um filme original do Canal Curta! com produção da Ato3 Produções, e passou por importantes mostras de cinema, como o 25º Festival do Rio e a 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Além disso, conquistou o Prêmio Especial do Júri Orlando Senna, no 19º Panorama Internacional Coisa de Cinema.

Além das exibições em Salvador e Vitória da Conquista, o público poderá acompanhar uma série de atividades relacionadas ao filme na programação do 3º REC Conquista, incluindo debates, entrevista ao vivo com o diretor Caio Resende e programas especiais sobre a produção veiculados no canal da Umbuzeiro no YouTube. Todos os detalhes, assim como os dias e horários de cada sessão, estão disponíveis nas páginas da Umbuzeiro no Instagram e Linkedin.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.