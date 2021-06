Lançada no final de 2019 por um casal de atores e produtores de cinema, a Cardume chegou ao mercado de streaming com o objetivo de difundir a produção nacional de curtas-metragens e apoiar o mercado audiovisual independente do Brasil.

Com assinatura popular, que vai de R$ 5 reais (Plano Peixe) a R$ 14,90 por mês (Clube de Benefícios), a plataforma busca criar público para o formato e destina 80% de sua renda para os realizadores dos filmes em catálogo, além de ações de formação e fomento. Uma delas, é o 1º edital Cardume para produção de curtas-metragens.

Será selecionado um projeto de curta-metragem de baixo orçamento com roteiro de até 20 páginas. O vencedor receberá um prêmio de R$ 15 mil para a realização do filme e uma verba extra de R$ 1,5 mil para poder inscrever seu título em festivais nacionais ou internacionais de cinema.

Para seu primeiro edital, a Cardume também contou com o apoio de parceiros, que oferecerão diversos benefícios para que o realizador ou realizadora do projeto eleito possa desenvolver o filme, dentro de um prazo de dez meses. São eles: consultoria de produção, oferecida pela produtora Habitante Filmes; três diárias de equipamentos de gravação e monitoração, incluindo uma câmera Alexa LF, tripé, baterias, lentes, link e follow, cedidos pela locadora de equipamentos Filmes do Bem; tratamento de cor, oferecido pela produtora Rec Color; finalização de áudio em stereo, oferecida pela produtora Rec Studio; e distribuição profissional do curta-metragem na janela de festivais pela Tarrafa Produtora e Distribuidora pelo período de um ano.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de agosto, no site www.cardume.tv.br. Não há taxa de inscrição, mas o realizador precisa ser assinante do Clube de Benefícios para participar.