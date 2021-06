A sétima arte é posta em observação por 12 nomes da crítica de cinema brasileira: Luiz Zanin, Heitor Augusto, Ângela Prysthon, João Batista, Luiz Joaquim, Ernesto Barros, Celso Marconi, Marcelo Lyra, Marcelo Ikeda, Alexandre Figueirôa, Carol Almeida e José Geraldo Couto. A experiência e as reflexões de cada um deles dá o tom dos episódios da série “Palavra Crítica”, que chega ao canal Curta!. A produção é da Opara Filmes, com direção de Thiago Leitão.

As discussões de cada episódio vão além da análise individual de cada um dos críticos, e perpassam por temas como a importância da arte, representatividade, as relações dos filmes com áreas de estudo como filosofia e sociologia, estética, história, entre muitos outros assuntos que se conectam ao cinema. Assim, com tamanha riqueza temática, os episódios vão se configurando em uma espécie de mosaico de pontos de vista que, integrados, formam uma análise bastante completa.

O primeiro episódio traz o crítico Luiz Zanin, que trabalha para o jornal “O Estado de São Paulo” há 30 anos. Ele começa falando de sua própria relação com a sétima arte: “O cinema, para mim, é um posto de observação avançada do mundo, que me abriu muitas janelas para outras culturas, para outras pessoas diferentes de mim, para outras épocas históricas que eu nunca vivi”, comenta o jornalista. Zanin reflete, ainda, sobre seus próprios métodos de desenvolvimento de uma análise crítica, que – segundo ele – são afetados por sua bagagem cultural e por suas vivências anteriores.

“Palavra Crítica” estreia na Quarta do Cinema, no dia 23 de junho, às 22h.