Co-organizada pelo BrLab e pelo Festival Internacional de Cinema de Locarno, com apoio da Latam Cinema, Projeto Paradiso e Spcine, a 5ª edição do São Paulo Industry Academy International acontece durante o BrLab (outubro), como parte da programação do tradicional evento que anualmente realiza workshops, encontros, palestras e diversas atividades voltadas ao desenvolvimento criativo e econômico do setor audiovisual.

A convocatória para participar do São Paulo Industry Academy está disponível em no site do BrLab e permanece aberta até o dia 20 de agosto.

Industry Academy é um programa de formação intensiva cujo objetivo é capacitar e apoiar jovens profissionais que trabalham nas áreas de distribuição (tradicional ou online), vendas, marketing cinematográfico, exibição e programação, para que compreendam melhor e assim possam enfrentar os desafios da indústria audiovisual independente mundial.

Podem inscrever-se profissionais da América Latina e da Península Ibérica com menos de 40 anos, mínimo de dois anos de experiência profissional nas áreas de vendas, marketing, distribuição tradicional ou online, exibição e programação – com bom nível de inglês e espanhol (falado e escrito).

Lançada em 2014 no Festival Internacional de Cinema de Locarno, a Industry Academy foi criada para apoiar o posicionamento desses jovens nos circuitos e permitir interagir diretamente com profissionais regionais e internacionais, que são importante players na indústria. Industry Academy atua como um atalho para uma nova geração de profissionais que chegam à indústria de cinema independente, fomentando seu desenvolvimento, bem como ajudando-os a entender melhor os desafios da indústria e a ampliar suas redes de contato. O objetivo da Locarno Industry Academy é também construir pontes entre diferentes mercados na Europa, América do Norte, Ibero América e Oriente Médio.

Este ano serão duas sessões do Industry Academy destinadas a profissionais da América Latina e Península Ibérica. A seleção dos participantes será realizada por uma convocatória comum às duas sessões e cada uma receberá 10 participantes: São Paulo Industry Academy, parte da programação do BrLab (Brasil), de 4 a 15 de outubro e Morelia Industry Academy, parte da programação do Festival Internacional de Cine de Morelia (México), de 27 de outubro a 1 de novembro.

Caberá à equipe do Industry Academy definir em qual das duas sessões cada selecionado irá participar, uma vez todas as atividades acontecerão em formato online, em razão da pandemia de Covid-19. Os resultados serão divulgados em meados de setembro.

Esse ano, o Locarno Industry Academy oferecerá a um grupo de 20 jovens profissionais atividades com tutores profissionais internacionais experientes no âmbito da circulação de cinema independente, assim como a oportunidade de encontro com outros profissionais da indústria audiovisual que estarão presentes em atividades desenvolvidas por BrLab e FICM.

Aproveitando que essa edição será novamente online, a comunidade de ex-participantes das Academys da região e de todo o mundo terá acesso a alguns conteúdos da programação.