Estrelada por Marcelo Serrado, Carol Castro, Roberta Rodrigues e Marcelo Laham, a comédia “Dois + Dois” estreia exclusivamente nos cinemas nesta quinta, 12 de agosto. Marcelo Saback, roteirista de grandes sucessos como “De Pernas pro Ar”, “SOS Mulheres ao Mar” e “Loucas pra Casar”, assume a direção pela primeira vez nesse longa-metragem que tem produção da Paris Entretenimento, coprodução da Globo Filmes e Buena Vista, e distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes.

Com muito humor, o roteiro revela o misterioso universo de quem pratica o swing ou “intercâmbio de casais”. Na história, Diogo (Marcelo Serrado) e Emília (Carol Castro) estão juntos há 16 anos, têm uma filha adolescente e, apesar da estabilidade, vivem entediados com a rotina familiar. Ele é um cardiologista de sucesso, muito preocupado com a carreira e com pouco tempo para se divertir, e ela, uma linda, mas recatada garota do tempo de um telejornal.

O casamento morno de Diogo e Emília é virado de cabeça para baixo quando eles descobrem que os melhores amigos, Ricardo (Marcelo Laham) e Bettina (Roberta Rodrigues), têm um relacionamento aberto. Mais do que isso, são adeptos da prática de troca de casais, vivem super seguros com a escolha e tentam convencê-los de que é possível ser muito feliz levando esse estilo de vida, digamos, mais liberal. Ricardo é sócio de Diogo na clínica cardiovascular e Bettina é uma bem-sucedida dona de loja de roupas femininas.

A notícia cai como uma bomba na vida do casal “careta”. Depois de reagir mal, Emília começa a questionar seu casamento e muda de ideia. Ela convence o marido, que é completamente contra o intercâmbio de casais, mas sonha secretamente com a mulher do amigo, a ir a uma festa com a “turma” de Ricardo e Bettina. A partir daí, uma série de acontecimentos abala a vidinha mais ou menos do casal, que topa aderir à prática com os amigos. Desejo, ciúme, posse, competição e outros sentimentos mudam o destino desses casais, que vão precisar lidar com muitas transformações em suas vidas.

“Dois + Dois” um remake nacional do grande sucesso de mesmo nome, que foi o filme argentino mais visto em 2012. O longa foi filmado em São Paulo, em novembro de 2019.