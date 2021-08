"Um Animal Amarelo", de Felipe Bragança

A partir da próxima quinta-feira, 5 de agosto, até dia 15, o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro promove a mostra Première Brasil 2020, com uma seleção de 45 filmes entre os inscritos no ano passado, quando o evento não aconteceu. O público carioca e brasileiro poderá desfrutar de uma semana de exibições presenciais e on-lines. Em novembro, acontece a edição completa 2021.

A seleção traz 20 longas – 12 de ficção e 8 documentários – e 25 curtas. Cada longa terá uma sessão presencial e ficará disponível na plataforma a partir do dia seguinte; e os curtas estarão reunidos em programas, também com sessões únicas e a oferta online já no mesmo dia. O acesso é gratuito, no cinema – com lugares limitados – e na plataforma.

Em setembro, o Festival do Rio vai além das salas de cinema, oferecendo filmes especialmente escolhidos para ações em algumas Lonas e Arenas Culturais da Prefeitura do Rio de Janeiro. A estratégia do festival é estar presente na vida do público de cinema e da cidade ao longo de todo o ano. No primeiro semestre de 2021, o Festival do Rio ganhou mostras especiais. Em abril, no Canal Brasil (filmes de ficção brasileiros) e em maio/junho, no Canal Curta/Curta ON (documentários brasileiros). Em julho, foi a vez da programação especial de filmes inéditos internacionais em parceria com o Telecine, uma ação online em formato inovador.

A programação completa pode ser conferida no site do Festival do Rio.

Confira os 45 filmes selecionados da Première Brasil:

Longas de ficção

A Morte Habita à Noite, de Eduardo Moroto – 94 minutos

Um Animal Amarelo, de Felipe Bragança – 115 minutos

Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria – 93 minutos

Curral, de Marcelo Brennand – 86 minutos

Desterro, de Maria Clara Escobar – 123 minutos

Doutor Gama, de Jefferson De – 80 minutos

King Kong en Asunción, de Camilo Cavalcante – 90 minutos

Longe do Paraíso, de Orlando Senna – 106 minutos

Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza – 99 minutos

O Silêncio da Chuva, de Daniel Filho – 96 minutos

Pajeú, de Pedro Diógenes – 74 minutos

Valentina, de Cássio Pereira dos Santos – 95 minutos

Longas Documentários

#eagoraoque, de Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald – 71 minutos

Chico Rei entre Nós, de Joyce Prado – 94 minutos

Depois da Primavera, de Isabel Joffily e Pedro Rossi – 86 minutos

Limiar, de Coraci Ruiz – 75 minutos

Luz Acesa, de Guilherme Coelho – 69 minutos

Para Onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral – 90 minutos

Quadro Negro, de Bruno F. Duarte e Silvana Bahia – 62 minutos

Vil Má, de Gustavo Vinagre – 90 minutos

Curtas-metragem

4 Bilhões de Infinitos, de Marco Antônio Pereira – 14 minutos

A Morte Branca do Feiticeiro Negro, de Rodrigo Ribeiro – 10 minutos

Amanhã, de Aline Flores e Alexandre Cristófaro – 18 minutos

Atordoado, Eu Permaneço Atento, de Henrique Amud e Lucas H. Rossi dos Santos – 15 minutos

Blackout, de Rossandra Leone – 19 minutos

Célio’s Circle, de Diego Lisboa – 10 minutos

Ela que Mora no Andar de Cima, de Amarildo Martins – 14 minutos

Enraizadas, de Gabriele Roza e Juliana Nascimento – 14 minutos

Fotos Privadas, de Marcelo Grabowsky – 12 minutos

Gilson, de Vitória Di Bonesso – 5 minutos

Lacrimosa, de Matheus Heinz – 11 minutos

Mãtãnãg, a Encantada, de Shawara Maxakali e Charles Bicalho – 14 minutos

O Barco e o Rio, de Bernardo Ale Abinader – 17 minutos

O Ciclope, de Guilherme Cenzi e Pedro Achilles – 9 minutos

O Prazer de Matar Insetos, de Leonardo Martinelli – 10 minutos

Portugal Pequeno, de Victor Quintanilha – 19 minutos

Rafameia, de Mariah Teixeira e Nanda Félix – 24 minutos

Rasga Mortalha, de Thiago Martins de Melo – 14 minutos

República, de Grace Passô – 15 minutos

Rosário, de Igor Travassos e Juliana Soares – 18 minutos

Terra Dormente, de Antônio Farias – 21 minutos

Um Filme de Quarentena, de Miguel Chaves e Jessica Linhares – 11 minutos

Vitória, de Ricardo Alves Jr – 14 minutos

Você Tem Olhos Tristes, de Diogo Leite – 19 minutos

Yaõkwa – Imagem e Memória, de Vincent Carelli e Rita Carelli – 21 minutos