Até o fim de agosto, realizadores poderão inscrever filmes que possuem janela de LIBRAS no 2º Curta LIBRAS – Mostra Cinema e Acessibilidade, que será realizada de 20 a 25 de setembro, em formato virtual através da plataforma Memorabilia Play e tem como público principal a comunidade surda brasileira.

Os realizadores poderão inscrever suas obras exclusivamente através da página da mostra na plataforma Memorabilia Play, https://memorabiliafilmes.wixsite.com/play/curtalibras.

Serão aceitos filmes de curta, média e longa-metragem de todas as regiões do Brasil, realizados em qualquer ano, formato, resolução e gênero, desde que apresentem recurso de janela de LIBRAS.

O projeto é idealizado e coordenado por Eudaldo Monção Jr (Memorabilia Filmes) e teve sua primeira edição realizada em 2018 na cidade de Nazaré-BA, no âmbito do Projeto Escolas Culturais, uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia. O 2º Curta Libras – Mostra Cinema e Acessibilidade é uma produção Memorabilia Filmes e Meu Sertão Produções, e conta com o apoio da Rede Terra Cult – Territórios culturais baianos. A curadoria da mostra será realizada por Eudaldo Monção Jr, graduado em Comunicação Social Audiovisual pela UFS e graduando em Língua Brasileira de Sinais pela UNIOESTE, coordenador das mostras de cinema “Curta Libras – Mostra Cinema e Acessibilidade” e “Mostra Cinemas do Brasil”. E por Caíque Guimarães, mestrando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, graduado em Cinema e Audiovisual pela UFRB, Idealizador e Coordenador da Mostra “CineFavela Brasil” (2018).