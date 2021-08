A Mostra Play the Movie está com inscrições abertas. Sua 14ª Edição será em formato online e traz três convocatórias inéditas: obras audiovisuais, produção de videoclipes independentes e apresentação de cine-concertos de bandas e artistas pernambucanos. Já as categorias curtas e vídeoarte estão abertas para artistas de todo o Brasil. As inscrições acontecem até 18 ou 25 de agosto (dependendo da categoria) pelo site www.coquetelmolotov.com.br.

Serão selecionadas 15 obras audiovisuais, sendo até 10 curtas e 5 obras de videoarte que vão compor a programação da mostra. Cada uma das obras selecionadas receberá o valor de R$ 100,00 para exibição online no evento.

A iniciativa da Mostra Play the Movie visa estimular a produção audiovisual impulsionando tanto o mercado da área audiovisual quanto o trabalho autoral de artistas no cenário musical nordestino.

A Mostra Play the Movie ocorre entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro em um formato híbrido com oficinas presenciais em Belo Jardim e online, criação de um portal com sessões de filmes, cine-concertos e clipes selecionados, como também uma exibição ao ar livre.

Na convocatória própria de curtas-metragens (em formato de ficção e documentário) e para obras de videoarte, as obras inscritas deverão possuir no máximo 20 minutos de duração, tendo que ser produzidas e/ou lançadas a partir de janeiro de 2020. Os curtas devem trazer a música como temática, englobando histórias de ficção ou documental que falem sobre artistas, cenas musicais e assuntos correlacionados.

Voltado a realizadores e artistas do Nordeste, a Convocatória de Incentivo à Produção de Videoclipes vai selecionar seis propostas distintas com uma ajuda de custo para complementar a produção ou finalização de um videoclipe inédito.

As obras musicais a ganharem videoclipe deverão ser de composições próprias de artistas de algum dos estados da região Nordeste, com imagens de captação própria ou de arquivo pessoal, sem o uso de imagens de terceiros.

O resultado da seleção ocorre até o dia 25 de agosto e o videoclipe finalizado deve ser enviado para exibição na Mostra até o dia 15 do mês seguinte.

Uma das marcas da Mostra Play the Movie ganha seu primeiro edital de convocatória este ano e consiste na realização de cine-concertos, onde bandas e artistas se apresentam ao vivo com uma projeção de filmes que combinam músicas em sincronia com imagens em movimento. A mostra vai selecionar três atrações dentre os inscritos, sendo duas da cidade de Belo Jardim e mais uma de outra cidade pernambucana.

As propostas dos cine-concertos deverão vir com indicação das músicas a serem executadas ao vivo junto à projeção de imagens a serem selecionadas em conjunto com a produção do evento. Os selecionados vão gravar sua apresentação musical em vídeo em data e local a ser combinado pela produção do evento que também estará encarregada da captação de áudio e vídeo.