Após percorrer festivais nacionais e internacionais, “Valentina”, primeiro longa do diretor Cássio Pereira dos Santos, estreia nas salas de cinema brasileiras no dia 19 de agosto. No elenco, a atriz trans Thiessa Woinbackk, Guta Stresser e Rômulo Braga.

O filme conta a história de Valentina (Thiessa Woinbackk), uma jovem trans que se muda para o interior de Minas Gerais com a mãe, Márcia (Guta Stresser) para um recomeço. Com receio de ser intimidada na nova escola, a garota busca mais privacidade e tenta se matricular com seu nome social. No entanto, a família enfrenta problemas quando a diretoria da escola, despreparada, começa a exigir a assinatura do pai ausente (Rômulo Braga) para realizar a matrícula.

De acordo com o diretor do filme, a ideia para realizar o longa surgiu da necessidade de dar visibilidade a uma questão da realidade. Especificamente sobre processo de exclusão das pessoas trans do ambiente escolar.

“Valentina” traz como protagonista Thiessa Woinbackk, influenciadora digital que começa a legitimar seu espaço como atriz. Thiessa ganhou quatro prêmios de atuação por seu trabalho no filme, em festivais como Outfest Los Angeles, Mix Brasil, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e Festival de Cinema de Seattle.

O longa tem produção de Erika Pereira dos Santos e produção executiva de Hebe Tabachnik, Natália Brandino e Walder Junior. Elenco e equipe de “Valentina” são compostos, em grande parte, por membros da comunidade LGBTQIA+.

O projeto conta com trilha original da banda paranaense Tuyo, com destaque para a canção “Eu Nasci Ali”, realizada em coautoria com a cantora e compositora Xan, também uma artista trans, que contribuiu com uma composição forte e primorosa para a obra. O single, ainda inédito, será lançado no dia 20 de agosto nas plataformas digitais, no mesmo fim de semana do lançamento de Valentina nos cinemas.

O filme foi produzido de forma independente pela Campo Cerrado Produções, com o apoio da Secretaria do Audiovisual, do edital de Longas de Baixo Orçamento 2016 (SAV/Ancine) e em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual e tem distribuição da Anagrama Filmes.

Filmado em Uberlândia e na cidade histórica de Estrela do Sul (MG), o longa foi o vencedor de 15 prêmios em festivais pelo mundo todo, entre eles: Prêmio do Público na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Prêmio Especial do Júri no 50º Festival de Cinema de Kiev, Melhor Diretor Estreante do 51º Festival de Cinema da Índia. No último Festival Mix Brasil, venceu os prêmios de Melhor Atuação (Thiessa Woinbackk), Melhor Roteiro, Prêmio do Público, além do troféu “Coelho de Ouro” de Melhor Longa Brasileiro.