O Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, dedicado ao protagonismo feminino e diversidade nas telas e atrás das câmeras, realiza sua terceira edição gratuita e virtual entre os dias 6 e 17 de outubro. Exibição de filmes, painéis, debates, masterclass, estudos de casos, painéis e oficinas são as atividades previstas.

Para a materclass com Raquel Leiko e as oficinas com Flávia Guerra e Mariana Brecht serão necessárias inscrições prévias. Para se inscrever, basta acessar www.cabiriafestival.com e preencher um formulário simplificado, incluindo minibio e carta de intenção. A seleção priorizará a diversidade racial, regional e de experiências. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 25 de setembro. O resultado dos selecionados será divulgado em 1 de outubro no site e redes sociais do festival.m

AS ATIVIDADES:

10/10 – 15h às 17h | MASTERCLASS – PRODUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO: QUE FUNÇÃO É ESSA? | Raquel Leiko – 15 vagas – Roteiristas e Produtores criatives e de desenvolvimento

A partir de questionamentos sobre as atribuições das equipes de desenvolvimento e de produção, a masterclass aborda metodologias de desenvolvimento, dinâmicas de salas de roteiros, o desafio de um ambiente criativo saudável, o compromisso da diversidade em equipes de roteiro, interfaces com players, a importância do alinhamento de equipes de desenvolvimento, produção e pós desde o princípio de um projeto.

Objetivo: Ampliar o repertório e as ferramentas acerca de desafios criativos e de produção no processo de desenvolvimento com foco em realizações saudáveis e possíveis.

14 e 15/10 – 17h às 19h | OFICINA DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA | Flávia Guerra – 15 vagas – Mulheres, pessoas trans e não bináreis com foco em crítica e pesquisa para cinema.

A oficina, com carga horária de 4h, dividida em dois dias, apresentará os principais conceitos, elementos e referências para a análise de uma obra audiovisual sob a perspectiva da crítica especializada.

Objetivo: Participantes serão convidades a praticar o aprendizado através da escrita de críticas sobre os curtas presentes na programação do festival.

17/10 – 11h às 13h | OFICINA: REALIDADE VIRTUAL NA PRÁTICA | Mariana Brecht – 10 vagas – Mulheres, pessoas trans e não bináreis, que desejam se aventurar a desenvolver narrativas imersivas e interativas.

Há algo intrinsecamente estranho na realidade virtual: o estar em dois lugares de uma só vez, o tempo que passa rápido ou devagar demais. Há também algo familiar: estar presente em uma cena, interagir com gestos similares aos do cotidiano, ter emoções reconhecíveis despertadas. Como pensar uma obra que esteja na intersecção destes caminhos? Que consiga atender à promessa de novidade feita pelas mídias imersivas sem alienar as pessoas que a consomem?

Nesta oficina prática, Mariana Brecht, roteirista e designer de narrativas da ARVORE Experiências Imersivas, traz uma breve introdução sobre as peculiaridades da escrita para a realidade virtual e propõe alguns exercícios práticos de criação para realidade virtual.

Objetivo: Estimular as participantes a entrarem em contato com o que há de extraordinário ou de banal no desenvolvimento de histórias imersivas, jogos ou outras experiências interativas, através de prática introdutória com breve prelúdio teórico das particularidades da criação de narrativas para mídias imersivas (como a realidade virtual), seguida de uma sugestão de exercícios práticos.