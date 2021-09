© Sarah Makharine / Netflix

Nova série brasileira da Netflix, De Volta aos 15 acaba de encerrar as gravações em Paris, na França, onde Maisa, Camila Queiroz, Caio Cabral e Breno Ferreira rodaram as últimas cenas. Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, a divertida história sobre autodescoberta e amadurecimento gira em torno de Anita, interpretada por Maisa na fase jovem e por Camila na fase adulta. Aos 15 anos, ela sonhava em crescer logo para deixar a pequena cidade de Imperatriz e viajar pelo mundo, mas, ao completar 30, percebe que as coisas não são bem como imaginava.

Quando a Anita adulta volta à sua cidade natal para o casamento da irmã, eventos desastrosos acontecem, e ela se refugia no quarto onde passou a adolescência. Ao ligar seu antigo computador, a protagonista é transportada, como mágica, para o primeiro dia no colegial. Uma cabeça de 30 anos presa no corpo de uma garota de 15. Agora, ela vai tentar consertar a vida de todos ao seu redor – entre eles, seu melhor amigo Henrique (Caio Cabral), um menino nerd que é secretamente apaixonado por Anita e interpretado por Breno Ferreira na fase adulta. No entanto, cada mudança no passado impacta o futuro de todos – e nem sempre para melhor.

Com produção de Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento, e direção de Vivi Jundi e Dainara Toffoli, a série foi adaptada e roteirizada por Janaina Tokitaka. Renata Kochen, Alice Marcone e Bryan Ruffo também assinam o roteiro. De Volta aos 15 está prevista para estrear em 2022, com seis episódios de 40 minutos cada.