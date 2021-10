Nesta terça-feira, 5 de outubro, tem início o 7º Icumam Lab, online e gratuito. A programação do Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais do Centro-Oeste segue até dia 15 deste mês. Serão duas semanas de imersão que envolverá, além de atividades exclusivas para os participantes do laboratório, palestras abertas ao público, através do canal do Icumam no YouTube. A programação completa está disponível pelo site icumam.com.br/lab_2021.

Em 2021, são seis projetos selecionados, sendo filmes de longa-metragem ou séries de ficção: Garvey (DF), No Pôr do Sol (DF), Japão (GO), Vestígios (GO), Viagens de Nina (DF) e Classe Média (DF). Eles terão consultorias individuais e em grupo, com profissionais altamente qualificados do mercado audiovisual brasileiro, incluindo pitching e premiação. Além disso, produtores e diretores dos projetos selecionados poderão participar de atividades do BrLab, que acontecerá simultâneo ao 7º Icumam Lab.

O primeiro dia de evento será marcado pela abertura, às 14h, com participação de representantes do Icumam Lab, tutores, assim como os diretores e produtores dos projetos. Em seguida, às 18h, haverá palestra aberta ao público, transmitida pelo canal do Icumam no YouTube. O tema “As desventuras de um roteirista” será ministrado pela diretora e roteirista Carol Rodrigues, com mediação de Larissa Fernandes, que também é diretora e roteirista. O objetivo é discutir as especificidades de cada projeto, para a comunicação com seus diferentes públicos durante a realização.

Aqueles que desejam aproveitar o Laboratório para ter contato e trocar experiências com profissionais renomados no mercado poderão participar também de outra palestra aberta, pelo youtube.com/icumam. No dia 14 de outubro (quinta-feira), às 18h, o diretor e roteirista Marcelo Caetano, com mediação do produtor Ivan Melo, mostrará os limites da criação e da autoria em cada um dos contextos analisados na palestra “Realização independente no atual panorama audiovisual brasileiro”.

A programação seguirá para os participantes selecionados, com as consultorias de roteiro e produção, individuais e em grupos, no decorrer dos dias do Laboratório, incluindo a parte de pitching. Todas as atividades terão a participação de tutores renomados no mercado audiovisual, como a roteirista, diretora e editora Ana Julia Travia; a produtora, documentarista e pesquisadora Clara Ramos; a roteirista, diretora e produtora Fernanda De Capua; o produtor Leonardo Mecchi; e a diretora e roteirista Maria Clara Escobar.

No dia 8 de outubro, para os participantes, ocorre o estudo de caso de Co-Produção “A Febre”/Brasil-França; e no dia 12, palestra/Charla EAVE + BrLab: “Branding Yourself”, com Roshanak Behesht Nedjad. Estas atividades fazem parte da parceria com o BrLab. Eles também terão palestra exclusiva com a curadora e programadora Talita Arruda. O tema será “Distribuição Independente e Mercado” e acontece no dia 11 de outubro, às 14h.

Os diretores e produtores dos projetos selecionados concorrem a prêmios que envolvem valores para formação e desenvolvimento do projeto; serviços de pós; consultoria individualizada de pitching; e consultoria de produção. Eles são entregues no encerramento no dia 15 de outubro.

Nesta 7ª edição, ao todo, o laboratório gratuito de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Centro-Oeste recebeu 41 inscrições. Foram 29 para longa-metragem e 12 para séries. Distrito Federal participou com 19 longas e 6 séries, totalizando 25 inscrições; Goiás com 4 longas e 3 séries, totalizando 7 inscrições; Mato Grosso do Sul com 4 longas e 2 séries, sendo 6 inscrições; e Mato Grosso com 3 longas, sendo 3 inscrições.