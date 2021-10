Com datas confirmadas entre 25 de novembro e 8 de dezembro, o Festival Varilux de Cinema Francês traz a nova safra da cinematografia francesa para os cinemas brasileiros e realiza, pelo quarto ano, o Laboratório Franco-Brasileiro de Roteiros destinado a roteiristas, diretores, profissionais de cinema e TV. A coordenação é de François Sauvagnargues, especialista de ficção e ex-diretor geral do FIPA – Festival Internacional de Programação Audiovisual (Biarritz, França) e tem a participação dos roteiristas Claire Barré, Corinne Klomp e Didier Lacoste, do Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual (CEEA).

Realizado no Hotel Fairmont Copacabana, no Rio de Janeiro, entre 22 e 26 de novembro, o Laboratório de Roteiros é fruto da parceria entre o Festival Varilux e o Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual (CEEA). As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de novembro, no site do festival (www.variluxcinefrances.com), onde está o regulamento e outras informações.

O laboratório vai explorar os fundamentos e a metodologia da construção dramática aplicando-os no desenvolvimento de projetos de roteiros de ficção de longa-metragem para cinema e séries para televisão. O objetivo é acompanhar a escrita, explorar abordagens que facilitem a construção da história, orientar os autores ajudando-os a encontrarem suas particularidades e a construir uma narração que faça sentido. Serão cinco dias e participação de um pequeno grupo para que a interação com os professores roteiristas seja completa, uma vez que fazem um trabalho personalizado.