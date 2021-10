"Ana. Sem Título", novo filme da diretora Lúcia Murat

Um debate com a cineasta Lúcia Murat, no dia 17/10, às 19h, encerra a terceira edição virtual e gratuita do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, evento dedicado à produção realizada por mulheres para promover maior representatividade e diversidade nas telas e atrás das câmeras. Com mediação da jornalista Flávia Guerra e participação da também cineasta Julia Murat, filha de Lúcia, o encontro será acessível em Libras no YouTube do Telecine. Em homenagem à diretora, uma mostra com quatro de seus filmes está disponível na plataforma Videocamp e o recém-lançado “Ana. Sem Título” será disponibilizado no dia 16 por apenas 24 horas no Telecine Play.

Antes disso, filmes, debates, masterclass e painel são ainda opções para quem quiser aproveitar os últimos dias do festival. No dia 16, às 12h, no Youtube e Instagram do Hysteria, será exibido o microfilme Nicinha Não Vem, de Muriel Alves, na Mostra Imaginários Possíveis.

No Youtube do festival, nos dias 16 e 17, às 15h, haverá encontros com cineastas sobre filmes exibidos na programação. Sábado o debate será com Tila Chitunda, Olinda Yawar Tupinambá, Bruna Carvalho Almeida, Brunna Laboissière e Radja Bechichi com mediação de Viviane Pistache. Domingo é a vez de Caroline Leone, Ayani Hunikuin, Lillah Halla e Mariani Ferreira com mediação de Filippo Pitanga. Ao término do debate, será anunciado o filme vencedor do Prêmio Canal Brasil de Curtas.

No dia 16 ainda, a masterclass “A construção narrativa e a reflexão da imagem” terá a presença da cineasta Nurith Aviv e mediação de Helen Beltrame-Linné. Primeira cineasta mulher reconhecida como diretora de fotografia pelo Centre National du Cinéma (CNC/França), Nurith abordará seu processo criativo com Agnès Varda no filme Documenteur (1981) e o seu processo autoral, com foco especial para o seu filme Sinais.

Na plataforma Videocamp estão disponíveis os filmes da Mostra Homenagem Lúcia: Que Bom te Ver Viva (1989), Maré, Nossa História de Amor (2007), A Memória que me Contam (2013) e Em Três Atos (2015). Para conferir onde assistir aos filmes e participar de outras atividades, basta acessar o site www.cabiria.com.br.