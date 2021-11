© Desirée do Valle / Netflix

Em 2022, a Netflix lança sua nova comédia de Natal brasileira, ainda sem título. Estrelada por Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer, a produção já começou a ser gravada no Rio de Janeiro. Este é o segundo longa brasileiro natalino da Netflix, depois de Tudo Bem no Natal que Vem, com Leandro Hassum, que em 2020 divertiu 26 milhões de lares em todo o mundo.

O novo filme irá contar a história de Carlinhos (Sérgio Malheiros), que, após descobrir uma traição da ex-namorada, leva uma desconhecida para acompanhá-lo na ceia servida na mansão de sua família. Graça, interpretada por Gkay, se revela uma convidada capaz de botar a casa abaixo. A visita não agrada muito a matriarca da família, Lady Sofia (Vera Fischer).

Também estão no elenco nomes como Monique Alfradique, Letícia Isnard, Nando Cunha, Cezar Maracujá, Flavia Reis, Valentina Vieira, Gabriel Louchard, Heitor Martinez, Valéria Vitoriano, Victor Meyniel, Noemia Oliveira, Diogo Defante, Mariana Armellini, entre outros.

Produzido pela Glaz Entretenimento para a Netflix, o filme é dirigido por Pedro Antônio, com roteiro de Carol Garcia e consultoria de roteiro de Fil Braz. A produção é de Mayra Lucas e Carolina Alckmin, com produção executiva de Dora Amorim e Paulo Serpa.