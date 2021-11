© Nat Odenbreit/ Netflix

O novo filme nacional de drama romântico da Netflix, Depois do Universo, iniciou suas gravações este mês, em São Paulo. Estrelada por Henry Zaga, ator brasileiro conhecido por seus papéis em Teen Wolf e 13 Reasons Why, e Giulia Be, cantora e multi-instrumentista indicada ao Grammy Latino 2021 como Melhor Nova Artista, a produção é escrita e dirigida por Diego Freitas, e a previsão é que entre no serviço no próximo ano.

No longa, a talentosa pianista Nina (Giulia Be) precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo – o rim, no caso dela. A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo.

Também estão no elenco os atores João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis, Adriana Lessa, Denise Del Vecchio e João Côrtes. Depois do Universo é um filme brasileiro da Netflix, com realização da Camisa Listrada e produção de André Carreira e Luciano Reck.