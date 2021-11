Por que será que Sigmund Freud continua a marcar presença no nosso cotidiano e nas manifestações culturais? Ideias como ato falho, complexo de Édipo, “sexualidade reprimida” e “negação”, usadas de maneira equivocada, estão o tempo todo por aí. O jornalista e pesquisador Alexandre Carvalho, então, ajuda a entender as tantas confusões que fazemos no dia a dia, em Freud sem Traumas, lançado pela LeYa Brasil.

Descomplicar as principais teorias de Freud e corrigir mitos associados ao pensador austríaco é o objetivo do livro. Mas a obra vai além. Alexandre Carvalho ainda explica para o público não especializado como o pai da psicanálise segue mais perto do mundo contemporâneo do que se imagina: desde sua influência na criação do marketing moderno e da nossa visão da sexualidade até, por exemplo, na explicação dos impulsos destrutivos do indivíduo em sociedade, que podem se manifestar em fenômenos de massa (como no nazismo e em movimentos recentes no Brasil e em outros países).

O autor propõe uma jornada de autoconheci­mento, “afinal, sonhos, sexualidade, emoções e conflitos de personalidade são o material sofisticado de que somos feitos – o estofo da nossa própria humanidade, e elucida muitas das questões da sociedade atual”.

Para Alexandre Carvalho, rever as ideias de Sigmund Freud – cujo legado terapêutico se impõe em tempos tão à flor da pele – é indispensável num planeta que bate recordes de distúrbios emocionais como ansiedade e depressão, seja pela pandemia, seja pela quebra de autoestima provocada pelas redes sociais. Como caminhar na descoberta de quem somos, então?

“Seria o Instagram um portal de acesso ao nosso inconsciente? Quanto de neurose, atos falhos e perversões é possível adivinhar numa selfie?”, provoca o autor, ao apontar a psicoterapia como antídoto à ilusão das redes e garimpo do eu verdadeiro e (sempre) imperfeito.

Com um texto embasado em vasta pesquisa, ao mesmo tempo acessível e atraente, e com pitadas de humor inteligente, este livro vai ajudar o leitor a enten­der de vez conceitos como interpretação dos sonhos, id, ego e superego, o desenvolvimento da sexualidade na mente humana, perversões, pulsão de morte e o mal-estar do indivíduo em meio às exigências da vida em sociedade… além dos pilares da psicanálise como terapia, que apontou caminhos para todas as que vieram depois dela.

Num dos apêndices da obra, o autor explica o cinema pela psicanálise.

Sobre o autor: Alexandre Carvalho é jornalista, au­tor de Inveja: Como Ela Mudou a História do Mundo (LeYa, 2015). Escreve para as revistas Você S/A, Vida Simples, Aventu­ras na História e Empresário Digital. Cola­borador fixo da Superinteressante, editou uma série de publicações especiais, como A Vida e as Lendas dos Santos (2018) e Os 50 Filmes Mais Inteligentes de Todos osTempos (2020). Estudioso da psicanálise, Alexandre acredita que todas as pessoas deveriam fazer terapia.

Freud sem Traumas: Para você entender, de uma vez, as teorias que desvendaram a mente humana e mudaram o mundo – e as nossas vidas

Autor: Alexandre Carvalho

Editora: LeYa Brasil

Páginas: 240

Preço: R$ 40,00 / e-book – R$ 28,00