Estão abertas as inscrições para a 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira. Podem participar filmes de curta e média-metragem produzidos e finalizados até 2002 por produtores que residam ou atuem em um dos 23 municípios do Vale do Ribeira. Os filmes selecionados serão exibidos no formato online para todo o Brasil. Os filmes inscritos podem ser de qualquer gênero, formato e classificação etária. As inscrições gratuitas devem ser realizadas até o dia 6 de fevereiro, no site: https://www.mostravaledoribeira.com.

O objetivo da 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira é contribuir com a difusão de produções que abrem janelas para o cinema realizado nessa região. A curadoria dos filmes será do ator Francisco Gaspar, que recebeu o Kikito de melhor ator no Festival de Gramado pelo curta “O.D. Overdose Digital”, de Marcos DeBrito, em 2007.

Podem se inscrever produtores audiovisuais de municípios que compõem a região: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajatí, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí.

A 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira acontece entre os dias 18 a 26 de março de 2022, no formato online, em plataforma a ser divulgada em breve.

Além das duas mostras competitivas de curtas e médias-metragens, a programação contará ainda com debates online e a exibição de outras duas mostras não competitivas de obras convidadas, a Mostra de Longas, com seis obras de cineastas premiados e consagrados em festivais nacionais e internacionais, e a Mostrinha, dirigida para o público infantil.

Haverá ainda atividade formativa , uma Oficina de Stop Motion, voltada para moradores do Vale do Ribeira, que resultará em quatro curtas-metragens de animação que serão exibidos na Cerimônia de Premiação.

A escolha dos filmes vencedores nas duas categorias competitivas da 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira será realizada por um júri técnico composto por três profissionais do audiovisual brasileiro: Marta Russo, Lufe Steffen e Ralph Fredericks.

O filme vencedor de cada mostra ganhará um prêmio estímulo de mil reais, além do Troféu Papagaio da Cara Roxa. A escolha do nome do Troféu é uma homenagem a esse pássaro encontrado na região e ameaçado de extinção devido ao desmatamento e ao tráfico de animais.

A idealização e a produção da 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira são de dois jovens moradores da região, Tadeo e Tales Trigo, filhos de Monica Trigo, que há anos atua no setor audiovisual e, entre outros, preside a Alianza Latino Americana de Festivales de Cine Fantástico (FANTLATAM).