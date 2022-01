© Rachel Tanugi

Daiana (Cacau Protásio) e Júlio (Rafael Portugal) estavam prestes a subir ao altar, mas uma mensagem suspeita no celular do noivo acabou enrolando os planos. O que fazer quando tudo foge do controle na última hora? Dirigido por Eduardo Vaisman e Rodrigo Van der Put, Juntos e Enrolados estreia nos cinemas em 13 de janeiro.

O filme conta ainda no elenco com Leandro Ramos, Evelyn Castro, Fábio de Luca, Matheus Ceará, Cezar Maracujá, Paulo Carvalho, Berta Loran, Fafy Siqueira e Neusa Borges, além das participações especiais de Marcos Pasquim e Emanuelle Araújo.