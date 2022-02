O thriller psicológico “A Jaula”, com Chay Suede e Alexandre Nero, chega aos cinemas em 17 de fevereiro. Na trama, Djalma (Chay Suede) vê um veículo de luxo estacionado numa rua tranquila e resolve roubar o rádio. Ele entra com facilidade, mas ao tentar sair descobre que está preso, incomunicável e sem água ou comida. Com o passar das horas, o ladrão descobre que caiu numa armadilha arquitetada por um famoso médico (Alexandre Nero), com quem luta pela sua liberdade e sobrevivência. Vingança, justiça e banalização da violência estão entre os temas que o filme levanta, em meio a um embate de tirar o fôlego.

“A Jaula” é o primeiro longa de ficção dirigido pelo fotógrafo e jornalista João Wainer (diretor dos documentários “Pixo” e “Junho – o Mês que Abalou o Brasil”). Baseado no filme argentino “4×4”, o longa tem roteiro original assinado por Mariano Cohn e Gastón Duprat, a partir de adaptação de João Candido Zacharias. A produção é da Tx Filmes, em coprodução com a Star Original Productions, e distribuição da Star Distributions.