Com curadoria de Bruno e Jane Saglia, pela primeira vez, entre os dias 22 e 29 de maio, será realizado o 1º Festival de Cinema de Vassouras – No Vale do Café. O evento presencial será exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais através da realização de mostras competitivas e não competitivas de filmes de longa-metragem brasileiros, filmes de longa-metragem documentários, filmes de longa-metragem de animação e filmes de curta-metragem brasileiros e regionais.

As inscrições de filmes para as mostras e para todas as atividades paralelas são gratuitas e acontecem exclusivamente pela internet, até 20 de fevereiro, através do site www.festivaldecinemadevassouras.com.br. A lista das obras selecionadas será disponibilizada no site do festival, no período de 20 a 30 de março.

Com 162 anos, uma população estimada em 40 mil habitantes, Vassouras ostenta a posição de quarto melhor lugar para respirar no país. O município do Centro-Sul do Rio de Janeiro sediará, no novíssimo Centro de Convenções da cidade, pela primeira vez, o Festival de Cinema de Vassouras.