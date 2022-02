Araçuaí, Cataguases, Poços de Caldas, São Lourenço, Uberlândia são algumas das 158 cidades de todas as regiões de Minas Gerais que já se cadastraram para integrar a Minas Film Commission (MFC). Esse programa de incentivo e promoção do Audiovisual foi reestruturado pelo governo do Estado, por meio da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), para apoiar as produções audiovisuais realizadas em Minas Gerais e consolidar o estado como um importante destino de filmagem.

Uma das ações da Minas Film Commission é focar na capacitação dos gestores municipais para que eles desenvolvam políticas públicas na área e criem suas próprias film commissions locais, gerando assim alternativas de emprego e renda para trabalhadores e profissionais, direta ou indiretamente, envolvidos na atividade audiovisual, ampliando o turismo e impactando positivamente a economia.

No final do ano passado, foi feito um chamamento para municípios interessados em integrar a Minas Film Commission e, em menos de dois meses, 158 gestores já se cadastraram. O cadastro será em fluxo contínuo, por meio de um formulário digital disponível neste link. Mas, após o dia 28 de fevereiro, será feita uma primeira consolidação dos dados e contato com os municípios para capacitação.

Até o balanço atual, a maior parte das cidades cadastradas encontra-se na Região Sul e Sudoeste de Minas, com 32% das inscrições, seguido da região da Zona da Mata, com 14,6% e região Central Mineira, com 9,6%. Grande parte dos municípios registrados integra alguma IGR – Instância de Governança Regional, sendo a maioria (10,3%) da Associação do Circuito Turísticos Pedras Preciosas, seguido da Associação do Circuito Turísticos Trilha dos Inconfidentes, com 8,2%. Outro ponto facilitador na estruturação e fortalecimento das políticas públicas locais para o audiovisual são os fundos municipais de Incentivo à Cultura e ao Turismo. Dos 155 cadastros, mais de 85%, ou seja, 132 gestores responderam que seus municípios possuem um desses fundos.

Além das capacitações regionais, também integram a Minas Film Commission ações como o Selo Cidade Amiga do Audiovisual, lançado em Nova Lima há dois meses, e a reestruturação do site da MFC, já atualizado e disponível em www.minasfilmcommission.emc.mg.gov.br.

A primeira fase da integração da Minas Film Commission (MFC) com os municípios consiste no cadastramento dos gestores interessados em fazer parte do programa. Para isso, é preciso preencher o formulário de inscrição até o dia 28 de fevereiro neste link. Após esse prazo será feito um diagnóstico e o contato com os gestores para uma primeira capacitação no Audiovisual. O cadastro é gratuito e segue aberto de forma contínua. Mais informações em www.minasfilmcommission.emc.mg.gov.br.