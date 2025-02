“Capitão Astúcia”, de Filipe Gontijo, chega aos cinemas

O longa-metragem “Capitão Astúcia” chega aos cinemas nacionais no dia 6 de fevereiro. O filme é dirigido por Filipe Gontijo e apresenta um antigo letreirista de quadrinhos, o Luís (Fernando Teixeira), que resolve se tornar o Capitão Astúcia e arrasta o neto, o frustrado Santiago, nessa aventura.

O longa-metragem aborda, de forma poética e bem-humorada, temas como o envelhecimento e os sonhos que persistem ao longo da vida. O roteiro, escrito por Gontijo e Eduardo Gomes, mistura drama, fantasia e aventura, com influências do clássico “Dom Quixote”.

Na trama, Capitão Astúcia (Fernando Teixeira) se lança em uma missão para salvar o mundo da volta de Akira Laser, um misterioso tocador de harpa laser dos anos 80 interpretado por Yudi Tamashiro. Ao seu lado, seu neto Santiago (Paulo Verlings) embarca em uma jornada de autodescoberta enquanto tenta lidar com as fantasias heroicas do avô. A relação entre os dois é um dos pontos altos do filme, oferecendo uma narrativa comovente e cheia de humor.

“Capitão Astúcia” já coleciona 49 prêmios nacionais e internacionais. Fernando Teixeira foi premiado como melhor ator no Festival de Cinema de Vassouras de 2023 por sua atuação em “Capitão Astúcia”.

Além de Fernando Teixeira, que traz sua experiência de mais de seis décadas nos palcos e telas, o filme conta com a participação da icônica Nívea Maria, que interpreta Dulce, musa do herói quixotesco.