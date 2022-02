Realizado ao longo de 20 anos, o novo filme do diretor Carlos Porto de Andrade Jr., “Primavera”, chega aos cinemas no próximo dia 17 de fevereiro, com prêmios conquistados em festivais nacionais e internacionais.

Distribuído pela O2 Play, a produção da Notábile Filmes traz em seu elenco Ana Paula Arósio (trabalho ainda inédito da atriz), Ruth de Souza, grande atriz do cinema negro falecida em julho de 2019, e Marília Gabriela (ganhadora do prêmio de Melhor Atriz no Festival Brasil de Cinema Internacional, em 2018, ao interpretar uma estátua que ganha vida) e Ruth Escobar (em sua última atuação).

O filme tem a participação de Werner Schünemann, Carlos Casagrande e a narração é de Caco Ciocler. E ainda conta com a interpretação da cantora portuguesa Eugênia Melo e Castro na canção de encerramento.

Roteirizado e dirigido por Carlos Porto de Andrade Jr., “Primavera” é um projeto pessoal do diretor que optou em construí-lo como um mosaico cinematográfico, onde as imagens filmadas se mesclam a imagens de diversos arquivos que vão desde cenas guardadas no Museu do Índio até o Acervo Humberto Mauro.

O longa apresenta a história de uma família através de memórias que são transmitidas para o filho, momentos antes da morte do pai. A narrativa se inicia com o primeiro ancestral, um inglês que viveu no final do século XVIII, e segue até seus herdeiros brasileiros. Tudo o que resta são evidências fragmentadas, fotos destruídas e eventos contraditórios, descritos em um livro perdido no tempo. A narrativa se desenvolve em uma atmosfera de sonho que nos conduz pela saga de uma família incomum, que sobrepõe a lenda aos fatos.

O ponto de partida é o primeiro ancestral, um inglês de reputação duvidosa, que chega ao Brasil no final do século XVIII e se casa com uma senhora portuguesa, dona de um extenso pedaço de terra. Seus herdeiros se tornarão os protagonistas dessa história de conflitos, amores e mistérios.

No amor, os segredos guardados levarão à morte. Mas, para esses personagens, estar na memória é continuar vivendo.