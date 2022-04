O Star+ anunciou o início das gravações da quarta temporada de “Impuros”, série brasileira do selo Star Original Productions e indicada ao Prêmio Emmy® Internacional de Melhor Ator. Os novos episódios têm previsão de estreia em 2023 na plataforma de streaming. As gravações acontecem em Montevidéu, Uruguai e na cidade do Rio de Janeiro.

Na nova temporada, Evandro do Dendê (Raphael Logam) segue sua ambiciosa expansão pelo narcotráfico internacional e continua buscando novas oportunidades. Os negócios no exterior e a ascensão como líder do tráfico carioca esbarram, cada vez mais, em seus problemas familiares. Quanto mais ele ganha, mais ele coloca tudo a perder. Enquanto Evandro tenta se aproximar de novo da mãe, Arlete (Círia Coentro), Geise (Lorena Comparato), desgostosa com as falsas promessas do marido, passa a tomar iniciativa nos negócios fora do Brasil. Já o policial Victor Morello (Rui Ricardo Diaz) persiste na implacável caçada pelo rival, enquanto precisa lidar com a fuga da filha Inês (Karize Brum), o que irá lhe reservar novos desafios pessoais e profissionais. A disputa pelo controle do tráfico e do Ouro Branco está ainda mais acirrada.

O elenco de “Impuros” conta também com André Gonçalves (Salvador), Sergio Malheiros (Wilbert), João Vitor Silva (Afonso), Cesar Troncoso (Neves), Nicolás Furtado (Navarro) e Leandro Firmino (Gilmar), Gilray Coutinho (Burgos), e as três primeiras temporadas completas da série estão disponíveis exclusivamente no Star+.