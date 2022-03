Estão abertas, até 31 de março, as inscrições para a 33ª edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Curta Kinoforum, reconhecido como um dos mais importantes eventos mundiais dedicados ao filme de curta duração. A iniciativa é da Associação Cultural Kinoforum.

Podem participar filmes com até 25 minutos de duração, sem distinção de gênero e que tenham sido finalizados a partir de 1º/01/2021. Produções finalizadas em 2022 têm prazo de inscrição até 29/04. As inscrições podem ser acessadas através do endereço http://kinoforum.org.

O festival prevê a participação do público na avaliação da produção e abre parcerias que resultam em premiações. Os curtas brasileiros realizados em cursos de graduação do ensino superior audiovisual são elegíveis ao Prêmio Revelação, que consiste em serviços e equipamentos para a produção de uma nova obra.

Somente serão elegíveis aos prêmios promovidos pelo festival e seus parceiros os títulos brasileiros que possuam Certificado de Produto Brasileiro (CPB) emitido pela Agência Nacional de Cinema (Ancine). O evento aceitará a inscrição de obras que ainda não possuam o CPB; contudo somente poderão concorrer às premiações e destaques as produções que façam prova do processo de registro na Ancine até o dia 20/06.