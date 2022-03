Estão abertas as inscrições para a segunda edição do FICSU – Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba, que acontece de 16 a 19 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, na Praia Vermelha do Norte, em frente ao Hou Beach Club, na cidade de Ubatuba (SP).

Os interessados podem inscrever seus filmes até 10 de abril, desde que tenham o surf como temática principal (ou que ele seja importante para a narrativa contada). Serão aceitas produções nacionais e estrangeiras, realizadas a partir de 1 de janeiro de 2019, de todos os gêneros, formatos, duração e região de produção.

A seleção das obras será realizada pelo Comitê de Curadoria do Festival e concorrem em 5 categorias, além do Prêmio de Júri Popular e Prêmio de Júri Oficial. São elas: Prêmio Praia Grande – a praia mais popular de Ubatuba, um prêmio para o filme mais popular; Prêmio Sununga – uma praia diferente, boa para a prática de skimboard, as ondas batem na pedra e voltam laterais, um prêmio para um filme inovador, que muda a forma de vermos as coisas; Prêmio Vermelhinha – uma praia de surf mais radical, com ondas que quebram bem perto da areia, um prêmio para um filme mais radical, que nos leva ao limite; Prêmio Itamambuca – uma praia que agrada a todos, com ondas regulares, durante o ano todo, um prêmio para um filme completo, com boa narrativa, bem feito em todos os seus aspectos; e Prêmio Perequê-Açú – uma praia onde fica a escola de surf de Ubatuba, ideal para quem está começando, um prêmio para realizadores estreantes (primeiro ou segundo filme).

O formato do evento segue o mesmo do ano anterior, com 04 dias de sessões de cinema pé na areia, além de atrações como shows de música, ações de sustentabilidade, oficinas, feira de produtores locais e muito mais!

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba é apresentada pela Decathlon e Ministério do Turismo, conta com os apoios da Fundart e Prefeitura de Ubatuba, co-realizada pelo Instituto Semente e Trapézio Produções Culturais.

Mais informações e regulamento completo estão disponíveis no link https://ficsu.com.br/inscricao.