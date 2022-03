O Icumam Cultural e Instituto está com inscrições abertas para filmes da 21ª Goiânia Mostra Curtas até 6 de abril, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. Os inscritos serão analisados pela curadoria das mostras competitivas e a lista com os selecionados está prevista para ser divulgada até o dia 26 de abril, podendo haver prorrogação a critério da organização.

Podem se inscrever obras audiovisuais de todos os gêneros com duração máxima de 25 minutos, finalizadas a partir de janeiro de 2021 e que tenham cópia de exibição em formato solicitado pela plataforma digital, de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento disponível no site oficial do festival. Excepcionalmente, para os filmes produzidos em Goiás, poderão se inscrever curtas-metragens realizados a partir de 2020, devido à escassez de políticas públicas destinadas à produção audiovisual no estado durante o período pandêmico.

A participação na 21ª GMC é gratuita. Os filmes vencedores das mostras competitivas levam prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria cinematográfica, com foco no incentivo à produção. O júri oficial que elegerá os vencedores é formado por realizadores, roteiristas, diretores, críticos e pesquisadores de cinema.

Este ano o festival terá três mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Animação. Além dessas, terá outras duas sem caráter competitivo: a 20ª Mostrinha, voltada ao público infanto-juvenil; e a Curta Mostra Especial, que a cada edição aborda temáticas relevantes do cotidiano para promover a reflexão, a representatividade e a discussão sobre o assunto escolhido.