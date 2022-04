O bairro do Bom Retiro, na região central da cidade de São Paulo, reúne uma grande parcela da comunidade coreana no Brasil, com lojas típicas, além de sediar o Festival de Cultura Coreana. Com toda essa ligação com a Coreia do Sul, a região foi escolhida pela HBO Max para a gravação do primeiro dorama brasileiro da plataforma de streaming, ”Além do Guarda-Roupa”.

A produção será protagonizada por Sharon Blanche (Carol) e pelos astros coreanos Kim Woojin, como Kyung, Jin Kwon, como Dae-Ho, Lee Min Wook, intérprete de Sang Mok e Jae Chan, como Chul Woo, que estão em São Paulo para as filmagens. Além do gênero musical K-pop (Korean pop), que é fenômeno mundial, a produção incorpora elementos da marcante cultura coreana a um roteiro que traz romance, magia e autodescoberta.

A série acompanha Carol, uma menina de 17 anos, brasileira, aspirante a bailarina e que quer distância de tudo que vem da Coreia, desde que foi abandonada pelo seu pai coreano. Quando justo seu guarda-roupa vira um portal mágico para o dormitório do ACT, o maior grupo de K-pop do mundo, ela tem seu espaço invadido por ídolos — o que faz seu mundo virar de ponta cabeça. Entre sonhos, aventuras, música, encontros e desencontros culturais, ela descobrirá um lado de si mesma que nunca tinha imaginado.

Uma produção Max Original, produzida pela Coração da Selva, ”Além do Guarda-Roupa” está em fase de filmagens e terá estreia exclusiva na HBO Max.