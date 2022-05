“Bia e os Beats” é o grande vencedor do Pitch Me Cartoonito, um esforço do Cartoon Network, marca líder na TV Paga entre crianças, em sua participação no Rio2C, maior encontro de criatividade da América Latina. Resultado de um longo processo que começou ainda em fevereiro, o anúncio foi realizado durante o evento, no dia 29, depois de uma sessão presencial com os finalistas, onde puderam apresentar e contar mais detalhes sobre suas ideias.

O Pitch Me Cartoonito recebeu mais de 100 projetos voltados ao público pré-escolar e vários aspectos foram levados em conta para a escolha de seus cinco finalistas: adequação ao público-alvo, originalidade e principalmente conformidade à proposta editorial do Cartoonito, marca voltada aos mais jovens da família e que traz uma nova filosofia chamada Humancentric Learning para o seu portfólio de conteúdo, com shows que vão trazer valores como otimismo e resiliência, para que os pequenos obtenham o melhor de si mesmos.

Consagrou-se vencedor o projeto e seus criadores Gabriel Franklin e Renan Bittencourt, que vão ganhar um investimento de produção de um episódio piloto da série no valor de R$ 75 mil, que será exibido nas diferentes plataformas do Cartoon Network e Cartoonito. O projeto ganhador chama atenção por vários aspectos, entre eles, a musicalidade, que traz nomes importantes como Pablo Bispo e Ruxell, a dupla de produtores consagrada no universo musical brasileiro e que assina a trilha sonora, com uma mistura de ritmos e sonoridades que vem do rap, do pop e da música popular brasileira.

“Bia e os Beats” conta a história de Bia, uma menina curiosa demais para cuidar só da sua vida. Ela está sempre atenta ao que acontece ao seu redor e sempre encontra um jeito de se intrometer na vida dos outros, com a melhor das intenções, claro. Nessas missões, Bia é transportada para o Mundo dos Beats, um espaço virtual onde existe tudo o que já foi criado. Lá, ela terá a ajuda dos Beats, os seus amigos e guias nesse universo, que a ajudarão na missão do momento. São seres únicos, com personalidades, especialidades e ritmos musicais distintos.